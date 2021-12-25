На Кубани из-за сильного наводнения подтоплены десятки машин

В связи неблагоприятными погодными условиями в Новороссийске введен режим «Повышенная готовность» , сообщили в администрации города.

Со вчерашнего дня в Краснодарском крае не прекращаются сильные дожди, затоплено множество участков на протяжении района Анапа - Новороссийск - Джубга. Нанесен ущерб автотранспорту и другому имуществу горожан, серьезно пострадала городская инфраструктура. В Новороссийске объявлено штормовое предупреждение, по данным синоптиков ожидается, что порывы южного ветра будут достигать 23-28 м/с.

Ранее сообщалось, что 25-26 декабря ожидается резкое ухудшение погоды в Крыму. На полуострове прогнозируют мокрый снег, гололедицу и сильный ветер.

Ухудшится также и погода в Москве. По прогнозам синоптиков, в субботу столицу ожидает североатлантический циклон «Квинтинус».