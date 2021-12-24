МЧС предупредило о лавинах в горах Крыма и резком похолодании на выходных
На курорте ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер.
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В Крыму ожидается сильное ухудшение погоды 25 и 26 декабря, сообщили в МЧС.
«В связи с прохождением фронтального раздела утром 25 декабря в Крыму ожидаются: мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица, усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, в порывах до 25 м/с. 25 и 26 декабря в Крымских горах лавиноопасно», - сообщается на сайте ГУ МЧС по республике Крым.
Также ухудшится погода в столице - по словам синоптиков, на Москву надвигается североатлантический циклон «Квинтинус».
Ранее сильные морозы обрушилось и на Якутию. Там столбик термометра упал до минус 60 градусов по Цельсию.