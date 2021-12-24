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Москвичам пообещали циклон «Квинтинус» и «барическую пилу»

Кира Карон
13:33 24.12.2021
В Москве снегопад ожидается в предстоящую полночь, и снег будет идти, не прекращаясь, до 15-17 часов субботы. В результате на город обрушится как минимум до 5-7 миллиметров осадков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о предстоящем североатлантическом циклоне «Квинтинус». По словам эксперта, он принесет в субботу ухудшение метеоусловий в Центральной России.

«Предвестником наступления атмосферного вихря станет усиление ветра в пятницу вечером после 19-21 часа, порывы которого будут достигать штормовых 17 м/с, из-за чего начнется поземок - ветровой перенос снега на высоте нескольких десятков сантиметров над снежным покровом. В Москве снегопад зарядит в предстоящую полночь, и снег будет валить, не прекращаясь, до 15-17 часов субботы. В результате на город обрушится как минимум до 5-7 миллиметров осадков, что составляет 10% месячной нормы, а снежный покров подрастет с 22 до 27 см - это на 10 сантиметров больше нормы. При этом сохранится довольно ветреная погода (11-16 м/с), из-за чего прогнозируются метели с заносами и ухудшением видимости на дорогах до 1 500-2 000 метров», - сказал Тишковец.

Эксперт отметил, что ночная температура в Москве составит минус 9-11 градусов, в Подмосковье - минус 8-13 градусов.

«Днем в городе минус 4-6 градусов, по области - минус 3-8 градусов. Однако из-за сильного ветра и высокой относительной влажности воздуха возникнет эффект "балтийского синдрома" - когда температура воздуха в ощущениях будет казаться на 6-8 градусов ниже реальной. Погода успокоится лишь к вечеру субботы», - рассказал метеоролог.

Кроме того, к полудню субботы показания барометров рухнут на самое барическое дно - с 740 до 725 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы, а потом снова начнут стремительно расти, и уже в ночь на воскресенье атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба. Это негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

В Якутию в село Оймякон «пришли морозы» до минус 61 градуса. Обычно столбик термометра в Оймяконе зимой держится на отметке около 40 градусов мороза. В этом году «погода решила сделать исключение» и экстремальные холода затронули не только европейскую часть России, но и Якутию.

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