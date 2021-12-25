В стране и мире Мурашко сообщил о наличии «незавозных» случаев заражения «омикроном» в РФ Елизавета Потейчук Глава Минздрава, в частности, отметил, что «завозные» случаи заболевания, как правило, быстро локализуются. © Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости Читайте нас на: «Незавозные» случаи заболевания новым вариантом COVID-19 «омикрон» уже зафиксированы в России. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе посещения нового Донского инфекционного центра. «Мы ведем мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев, поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории РФ сегодня случаи заражения штаммом "омикрон"», - цитирует РИА Новости слова главы Минздрава России. Ранее Михаил Мурашко заявил об эффективности «Спутника V» и «Спутника Лайт» против омикрон-штамма. Он добавил, что в условиях распространения новых штаммов своевременная ревакцинация играет очень важную роль для формирования эффективной защиты. Мурашко также отмечал, что зараженные омикрон-штаммом коронавируса болеют либо в легкой форме, либо бессимптомно. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика