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Мурашко сообщил о наличии «незавозных» случаев заражения «омикроном» в РФ

Елизавета Потейчук
12:12 25.12.2021
Глава Минздрава, в частности, отметил, что «завозные» случаи заболевания, как правило, быстро локализуются.
Мурашко сообщил о наличии «незавозных» случаев заражения «омикроном» в РФ
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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«Незавозные» случаи заболевания новым вариантом COVID-19 «омикрон» уже зафиксированы в России. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе посещения нового Донского инфекционного центра.

«Мы ведем мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев, поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории РФ сегодня случаи заражения штаммом "омикрон"», - цитирует РИА Новости слова главы Минздрава России.

Ранее Михаил Мурашко заявил об эффективности «Спутника V» и «Спутника Лайт» против омикрон-штамма. Он добавил, что в условиях распространения новых штаммов своевременная ревакцинация играет очень важную роль для формирования эффективной защиты. Мурашко также отмечал, что зараженные омикрон-штаммом коронавируса болеют либо в легкой форме, либо бессимптомно.

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