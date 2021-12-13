Мурашко рассказал о течении болезни у зараженных омикрон-штаммом россиян

Зараженные омикрон-штаммом коронавируса болеют либо в легкой форме, либо бессимптомно. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Также глава ведомства отметил, что такие пациенты получают минимальную терапию.

« На сегодняшний день никакой угрозы ни жизни, ни утяжеления состояния мы не видим. Ситуация стабильная, ровная, люди на сегодняшний день получают минимальную терапию», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Также Мурашко оценил общую ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России. По его словам, обстановка стабилизировалась, но число инфицированных пока велико.

Ранее специалисты Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы пришли к выводу, что препарат дисульфирам, который используется для лечения алкогольной зависимости, является также эффективным лекарством от коронавируса.