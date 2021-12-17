Мурашко заявил об эффективности «Спутника V» и «Спутника Лайт» против омикрон-штамма

Вакцина «Спутник V» формирует защиту при заражении омикрон-штаммом коронавируса, особенно при ревакцинации препаратом «Спутник Лайт». Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Вакцина "Спутник V" показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношении штамма "омикрон", в особенности у тех пациентов, которые прошли ревакцинацию вакциной "Спутник Лайт"»», - сообщил он.

Мурашко пояснил, что центром Гамалеи проводилась оценка активности антител к новому варианту вируса.

«По предварительным результатам... снижение уровня вирус нейтрализации у пациентов, прошедших вакцинацию "Спутником V" и ревакцинацию "Спутником Лайт", не является критическим, что позволяет сделать вывод о том, что эти вакцины формируют защиту, в том числе при заражении штаммом "омикрон"», - отметил министр.

Он добавил, что в условиях распространения новых штаммов своевременная ревакцинация играет очень важную роль для формирования эффективной защиты.

Глава Минздрава также рассказал, что группа специалистов ведомства совместно с Роспотребнадзором работают в ЮАР, где изучают особенности течения заболевания у пациентов, инфицированных штаммом «омикрон» и оценивают эффективность протоколов лечения заболевания.

Ранее результаты исследования эффективности отечественных вакцин против омикрон-штамма представили в Российском фонде прямых инвестиций. По данным специалистов, препарат «Спутник V» продемонстрировал снижение вирусонейтрализующей активности против нового варианта COVID-19 в три-семь раз по сравнению с данными производителей других вакцин.