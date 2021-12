В стране и мире Галерея фотографий и громкие заголовки: иностранные СМИ обсудили Большую пресс-конференцию Владимира Путина Егор Левин Россина Бодрова Мероприятие продлилось почти 4 часа, и в ходе него было задано более 50 вопросов, многие из которых предстоит решить уже в ближайшее время. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Целая галерея фотографий российского президента - на обложках иностранных СМИ. Один ракурс, затем тот же, но уже с другой жестикуляцией, очевидно выбран специально под цитату «президент обсуждает поведение Запада у российских границ». А британский The Sun и вовсе публикует совместное фото с главой КНР Си Цзиньпином с заголовком «Звездные войны». Журналисты пишут про некий «пугающий союз России и Китая», про космическое оружие, которое может погрузить Запад в темные века. Хотя речь на самом деле шла о сохранении мирового порядка, но никак не о дестабилизации. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны сотрудничают в сфере безопасности, а китайская армия в значительном объеме оснащается самыми передовыми системами оружия. «Мы разрабатываем вместе сегодня даже отдельные высокотехнологичные виды вооружения. Мы работаем в космосе, мы работаем в сфере авиации, и по самолетам, и по вертолетам. Ну и, наконец, мы развиваем и сотрудничество между Вооруженными силами - это и совместные учения, участия в международных военных играх, совместное патрулирование на море и в воздухе. Это абсолютно всеобъемлющее партнерство стратегического характера», - заявил глава государства. BBC пишут о «российско-украинском» кризисе, немцы дипломатично цитируют Путина о расширении НАТО на восток, французы находят в словах президента позитивную реакцию на действия США. Только вот в самом Белом Доме - риторика жесткая. За пресс-конференцией там внимательно следили и уже дали ответ. «Знаете, факты - довольно забавная штука. Наши факты четко говорят об агрессии России на границе с Украиной. Там происходит наращивание военного контингента - с подачи президента страны. Мы уверены, что лучшее решение этой проблемы - дипломатия. Еще я бы хотела отметить, что НАТО - это союз для защиты, а не для нападения, и мы будем делать все, чтобы обеспечить безопасность наших союзников», - заявила официальный представитель Госдепа США Джен Псаки. The New York Times трижды в заголовке печатает слово «война», ссылаясь на то, что в этих разговорах Владимир Путин обвиняет Запад. Но потом словно сами себя опровергают: автор негодует, что российский лидер начал пресс-конференцию не с темы Украины, а с внутренней повестки. Напоминает издание читателям и о «загадочной русской душе». Внутренней повестки, которая не устроила авторов американского издания, действительно было много. Президент не раз сам выбирал авторов вопросов. Без юмора уже традиционно тоже не обошлось. В Великий Устюг, по словам вологодского журналиста, пришел иск к Деду Морозу: юрист из Санкт-Петербурга подает на него в суд за то, что тот не выполняет его желания. Путин напомнил, что он - тоже юрист, поэтому готов встать на защиту. Большая пресс-конференция Владимира Путина продлилась почти 4 часа, и в ходе нее было задано более 50 вопросов, многие из которых предстоит решить уже в ближайшее время. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика