Собянин назвал спокойной нынешнюю ситуацию с COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Москве на данный момент спокойная. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Градоначальник отметил, что число госпитализаций по сравнению с предыдущим пиком снизилось наполовину.

«Ситуация с коронавирусом в Москве спокойная. Мы фиксируем еженедельное снижение уровня заболеваемости. От предыдущего пика объем заболеваемости уменьшился на две трети, количество госпитализаций уменьшилось вполовину», - сказал мэр.

Ранее Собянин заявил, что 80% попавших из-за коронавируса в больницы людей поздно обратились к врачу. Многие из них при этом занимались самолечением, отметил мэр.