Собянин назвал спокойной нынешнюю ситуацию с COVID-19
Число госпитализаций снизилось наполовину по сравнению с предыдущим пиком.
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Ситуация с коронавирусом в Москве на данный момент спокойная. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Градоначальник отметил, что число госпитализаций по сравнению с предыдущим пиком снизилось наполовину.
«Ситуация с коронавирусом в Москве спокойная. Мы фиксируем еженедельное снижение уровня заболеваемости. От предыдущего пика объем заболеваемости уменьшился на две трети, количество госпитализаций уменьшилось вполовину», - сказал мэр.
Ранее Собянин заявил, что 80% попавших из-за коронавируса в больницы людей поздно обратились к врачу. Многие из них при этом занимались самолечением, отметил мэр.