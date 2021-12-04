В стране и мире Ракова объяснила успех Москвы в борьбе с COVID-19 Майя Мусиенко По ее словам, таких результатов удалось достичь благодаря межведомственным взаимодействиям. © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress Читайте нас на: Успешная борьба с коронавирусом в Москве является результатом качественных межведомственных взаимодействий. С таким заявлением выступила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Буквально за считаные дни федеральные, частные, региональные, муниципальные медорганизации, узкопрофильные, многопрофильные — все объединились и позволили сформировать беспрецедентную систему медицинской помощи, развернуть в Москве 28 тысяч коек буквально за несколько недель», — цитируют Ракову на сайте мэра Москвы. Сообщается, что в общей сложности единая система объединила 600 различных учреждений. Кроме того, по словам Раковой, работу медиков поддерживали сотрудники центров госуслуг. На них легли административные функции. Специалисты соцзащиты принимали заявки на помощь от тех, кто находился на самоизоляции. Более 23 тысяч волонтеров занимались доставкой лекарств, продуктов и товаров первой необходимости. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика