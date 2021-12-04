Ракова объяснила успех Москвы в борьбе с COVID-19
Успешная борьба с коронавирусом в Москве является результатом качественных межведомственных взаимодействий. С таким заявлением выступила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Буквально за считаные дни федеральные, частные, региональные, муниципальные медорганизации, узкопрофильные, многопрофильные — все объединились и позволили сформировать беспрецедентную систему медицинской помощи, развернуть в Москве 28 тысяч коек буквально за несколько недель», — цитируют Ракову на сайте мэра Москвы.
Сообщается, что в общей сложности единая система объединила 600 различных учреждений.
Кроме того, по словам Раковой, работу медиков поддерживали сотрудники центров госуслуг. На них легли административные функции. Специалисты соцзащиты принимали заявки на помощь от тех, кто находился на самоизоляции. Более 23 тысяч волонтеров занимались доставкой лекарств, продуктов и товаров первой необходимости.