Напавшие на фигуриста Соловьева заключены под стражу

Ходатайство дознавателя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владислав Яковцева и Владислава Смирнова, которые подозреваются в нападении на олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, удовлетворено, сообщили в Таганским районном суде Москвы.

Сообщается, что подозреваемые будут находиться под стражей до 21 января 2022 года. Защитник Владислава Яковцева подавал ходатайство об избрании своему подзащитному меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, однако суд его отклонил.

Второй подозреваемый, Владислав Смирнов, также просил суд не лишать его свободы, мотивируя это наступлением сессии в университете, но решение суда осталось без изменений.

Напомним, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева избили в центре Москвы. Момент начала драки со спортсменом попал на видео.

Сообщалось, что спортсмен вступился за девушек, среди которых была его гражданская жена - двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова.

Дмитрий Соловьев является олимпийским чемпионом 2014 года и серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях.