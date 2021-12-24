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Сквозь снежный туман: в Крыму проходят масштабные учения ВДВ

20:33 24.12.2021
Всего в тренировках под руководством командующего Сердюкова задействовали больше 1200 военнослужащих и 250 единиц техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Тактику действий десантно-штурмовых подразделений в ходе учений на полигоне Опук в Крыму показали участникам оперативного сбора руководящего состава ВДВ, который проходит под  руководством командующего войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова. На учебном поле боя подразделения Новороссийского десантно-штурмового соединения атакуют при поддержке авиации, артиллерии, инженерных подразделений. Мощный удар по позициям неприятеля  наносят приданные расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

Расчеты зенитных установок и ПЗРК отражают воздушный удар, уничтожают дроны неприятеля. Инженерные подразделения с помощью тралов обеспечивают проходы  через минные поля. Преодолеть преграды на пути помогает танковый мостоукладчик. Десантно-штурмовой батальон при поддержке танков переходит в атаку и блокирует назначенный район. Военные медики отрабатывают навыки эвакуации раненых с переднего края.

Перед началом учений командующий ВДВ провел смотр десантно-штурмового батальона. Всего в тренировках задействовали больше 1200 военнослужащих и 250 единиц техники.

Оперативный сбор руководящего состава Воздушно-десантных войск проходит на базе Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в период с 21 по 24 декабря текущего года под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.

На практических и тактико-специальных занятиях обучаемым доведут порядок содержания и обслуживания стоящей на вооружении и поступающей в войска современной военной и специальной техники, организации повседневной жизнедеятельности войск.

Под руководством представителей командования Воздушно-десантных войск на территории полигонов Опук в Крыму и Раевский под Новороссийском пройдут батальонные тактические учения и показные занятия по организации боевой подготовки войск.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Аркадий Украинский

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