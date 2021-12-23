Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Масштабные учения десанта пройдут в Крыму и Краснодарском крае

12:01 23.12.2021
Учения проведут в рамках оперативного сбора руководящего состава войск под руководством командующего ВДВ Андрея Сердюкова.
Масштабные учения десанта пройдут в Крыму и Краснодарском крае
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Масштабные учения десантников пройдут в Крыму и Краснодарском крае, сообщает Департамент информации Минобороны РФ. Они начинаются сегодня, 23 декабря, на полигоне Опук на Черноморском побережье.

В департаменте уточнили, что в ходе тренировок пройдут боевые стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений РХБЗ.

Также военнослужащие выполнят разминирование территории, отработают прикрытие войск от беспилотников, атаки с воздуха, отточат навыки в стрельбе по мишеням с разных дистанций.

«Будут отработаны десантно-штурмовые действия на вертолетах с целью блокирования захваченного района и обеспечения быстрого наступления главных сил соединения, которые пройдут при огневой поддержке армейской авиации (Ми-35)», - говорится в сообщении.

На полигоне Раевский под Новороссийском учения стартуют 24 декабря. Десантники отработают ведение боевых действий на коротких дистанциях, а также разведывательно-ударные действия артиллерийским дивизионом 2 С9 «Нона».

Учения проведут в рамках оперативного сбора руководящего состава войск под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова. В них примут участие свыше 1 200 военнослужащих, задействуют более 250 единиц техники.

Ми-35 - российский транспортно-боевой вертолет, является глубокой модернизацией вертолета Ми-24.

Создан для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений Сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе.

Получил новый комплекс БРЭО, Х-образный рулевой винт из композитных материалов, автомат перекоса несущего винта, высотные турбовальные двигатели ВК-2500-II.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:24 В стране и мире
Путин заявил об обострении проблемы демографии на фоне пандемии
12:21 В стране и мире
Путин рассказал о развитии российской экономики в условиях пандемии
11:42 В стране и мире
Видео
Дезинфекцию серебром проходят участники пресс-конференции Путина в Манеже
10:29 В стране и мире
Видео
Прокуратура организовала проверку по факту пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ
09:22 Армия
Видео
Дозаправку Су-30СМ в воздухе показали с борта Ил-78
Популярное
Пожар на ТЭЦ-1 может оставить без отопления более тысячи домов в Улан-Удэ
Видео
«Мы не понимали уровень ее знаний»: в МГУ рассказали об обучении Алисы Тепляковой
В ПФР напомнили об условиях для выхода на пенсию в 2022 году
Видео
«Подготовка к войне»: эксперт о расширении воинского учета для женщин на Украине
Видео
Отец 9-летней студентки МГУ рассказал о причинах драки в университете
Видео
Опубликовано видео допроса напавшего на фигуриста Соловьева
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.