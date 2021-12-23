Масштабные учения десанта пройдут в Крыму и Краснодарском крае

Масштабные учения десантников пройдут в Крыму и Краснодарском крае, сообщает Департамент информации Минобороны РФ. Они начинаются сегодня, 23 декабря, на полигоне Опук на Черноморском побережье.

В департаменте уточнили, что в ходе тренировок пройдут боевые стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений РХБЗ.

Также военнослужащие выполнят разминирование территории, отработают прикрытие войск от беспилотников, атаки с воздуха, отточат навыки в стрельбе по мишеням с разных дистанций.

«Будут отработаны десантно-штурмовые действия на вертолетах с целью блокирования захваченного района и обеспечения быстрого наступления главных сил соединения, которые пройдут при огневой поддержке армейской авиации (Ми-35)», - говорится в сообщении.

На полигоне Раевский под Новороссийском учения стартуют 24 декабря. Десантники отработают ведение боевых действий на коротких дистанциях, а также разведывательно-ударные действия артиллерийским дивизионом 2 С9 «Нона».

Учения проведут в рамках оперативного сбора руководящего состава войск под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова. В них примут участие свыше 1 200 военнослужащих, задействуют более 250 единиц техники.

Ми-35 - российский транспортно-боевой вертолет, является глубокой модернизацией вертолета Ми-24.

Создан для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений Сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе.

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Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов