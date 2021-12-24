Выжигая дотла: «Солнцепеки» уничтожили «врага», залив огнем полигон в Крыму

Море огня на позиции условного противника обрушили расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» на учениях десантников в Крыму.

Кроме того, с помощью зенитных комплексов военнослужащие уничтожили дроны неприятеля. Через проходы, которые в минных полях создали военные инженеры, в атаку пошли штурмовые группы.

Ранее сообщалось, что масштабные учения десанта пройдут в Крыму и Краснодарском крае. Маневры организованы в рамках оперативного сбора руководящего состава ВДВ, который проводит командующий Андрей Сердюков.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» была разработана в 2001 году. Основной ее задачей является поддержка пехоты и бронетанковых соединений.

По сравнению с ТОС-1 «Буратино» количество направляющих на боевой машине уменьшено с 30 до 24. Транспортно-заряжающая машина выполнена на базе основного танка Т-72.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Кирилл Ховрин