Столбик термометра в Якутии опустился до минус 61 градуса

В Якутию в село Оймякон «пришли морозы» до минус 61 градуса. Обычно столбик термометра в Оймяконе зимой держится на отметке около 40 градусов мороза. В этом году «погода решила сделать исключение» и экстремальные холода затронули не только европейскую часть России, но и Якутию.

В последние несколько дней температура в Якутии держалась на отметке минус 50 градусов. При такой температуре опустился такой густой туман, что водителям автомобилей приходилось ориентироваться буквально по приборам и по свету фар едущих навстречу им машин практически в условиях «невидимости».

Ранее в Якутии произошла серьезная авария на линии электропередачи. Без электричества остались более 40 тысяч жителей республики. В районах, где произошло отключение электричества, наблюдаются сильные морозы.