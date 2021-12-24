Во Владивостоке сдали новый дом для военных, жилье получили 300 семей
Торжественная передача нового многоквартирного дома прошла во дворе. После выдачи ключей счастливые новоселы отправились в свои служебные квартиры, которые будут закреплены за ними на время военной службы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Большой праздник во Владивостоке для 300 семей военнослужащих Тихоокеанского флота и Восточного военного округа. Сегодня они получили жилье.
Торжественная передача нового многоквартирного дома прошла во дворе. После выдачи ключей счастливые новоселы отправились в свои служебные квартиры, которые будут закреплены за ними на время военной службы.
Теперь они будут соседями по новостройке улучшенной планировки, которая отвечает всем требованиям современного комфортного жилья.
Ранее сообщалось, что в Республике Тыва сдали дома для военнослужащих с новой мебелью и современным дизайном.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Игорь Крондо