Во Владивостоке сдали новый дом для военных, жилье получили 300 семей

Большой праздник во Владивостоке для 300 семей военнослужащих Тихоокеанского флота и Восточного военного округа. Сегодня они получили жилье.

Торжественная передача нового многоквартирного дома прошла во дворе. После выдачи ключей счастливые новоселы отправились в свои служебные квартиры, которые будут закреплены за ними на время военной службы.

Теперь они будут соседями по новостройке улучшенной планировки, которая отвечает всем требованиям современного комфортного жилья.

Ранее сообщалось, что в Республике Тыва сдали дома для военнослужащих с новой мебелью и современным дизайном.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Игорь Крондо