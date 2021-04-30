Новейшая мебель, современный дизайн: в Тыве сдали дома для военнослужащих

Около 100 семей военнослужащих стали новоселами в Тыве, сообщает Министерство обороны РФ. Ключи от новых квартир вручали в военном городке мотострелковой бригады, дислоцированной в Кызыле.

Заселена многоэтажка на 80 квартир и пять двухэтажных коттеджей. Возводили здания военные строители. Дома благоустроены, в квартирах выполнен качественный, современный ремонт, имеется вся необходимая мебель и гарнитура. Рядом расположены детские площадки и площадки для занятий спортом.

«Я даже не думала, что будет такая квартира. Когда зашли в дом, все были рады. Мебель красивая, все поставлено так, как нам хочется, прекрасный дизайн. Мы счастливы», - призналась супруга одного из военнослужащих.

Ключи вручали командующий войсками ЦВО Александр Лапин, первый заместитель правительства Тыва Александр Брокерт и начальник филиала «Центральный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерий Овчаренко.

Напомним, в марте министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил построить школу для детей военнослужащих 55-й бригады в Кызыле. Обучать школьников будут преподаватели Президентского кадетского училища в Кызыле.