Обида за несбывшиеся желания: россиянин подал в суд на Деда Мороза

Юрист Игорь Мирзоев решил подать иск в суд на Деда Мороза. В беседе со «Звездой» он рассказал, что в свое время не получал подарки в ожидании новогоднего чуда от того, кто, по сути, должен безвозмездно исполнять все заветные желания. Так, Мирзоев решил зайти в официальное сообщество Дедов Морозов в Великом Устюге во ВКонтакте и выяснил, что на самом деле за образами добрых волшебников стоит полноценное акционерное общество, которое было зарегистрировано еще в 1998 году.

«Исковое заявление я отправил только вчера по почте. Я думаю, что оно придет в суд только через пять дней примерно. Судья либо примет, либо оставит без движений, если какие-то документы нужно будет достать, других вариантов нет», - говорит юрист.

Мало, кто знает, что каждый год акционерное общество в тени сказочного персонажа извлекает прибыль из людей, говорит Мирзоев. Мужчина пояснил, что сообщество продает открытки и праздничные услуги Дедов Морозов. Исходя из публичных деклараций ответчика, утверждает юрист, он должен был ему подарить 23 подарка. Теперь Мирзоев желает, чтобы суд обязал данное акционерное общество подарить все те подарки, которое оно было должно все с года образования организации.

«Я думаю, что это как-то неправильно, что они дают какую-то надежду людям, обещают новогодних чудес и подарков, а по факту работают только в одну сторону, забирают денежки за каждый Новый год с населения», - негодует Мирзоев.

Кроме того, юрист попросил суд взыскать с сообщества Дедов Морозов 10 миллионов рублей морального вреда, так как, по словам Мирзоева, он ждет уже 23 года, «когда они соизволят подарить хоть один подарок и исполнить хоть одну мечту». По его мнению, взыскания этой суммы даже недостаточно.

Ранее эксперт назвал способы сэкономить на подарках к Новому году. По его словам, выбирать праздничные наборы парфюмерии или косметики в качестве подарка на Новый год не нужно, поскольку на них в канун праздников продавцы традиционно делают значительные наценки.