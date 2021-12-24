Альпинисты Деды Морозы поздравили маленьких пациентов детской больницы

Пациентов Морозовской детской больницы в столице поздравили 50 спасателей-альпинистов в образе Дедов Морозов. Десанты-волшебники спустились с крыши при помощи альпинистского снаряжения, чтобы вручить подарки детям через окна палат.

Участие в такой новогодней акции добровольно. Альпинисты-волшебники понимают, как детям иногда может быть непросто во время заболевания, а спуститься с шестиэтажного здания для них не представляется сложным, так как это целиком относится к их работе.

«Возле больницы пройдут перформанс и шествие новогодних персонажей, сыграют артисты уличных театров столицы в сопровождении оркестра снеговиков, Деда Мороза и Снегурочки, а после новогоднее представление в зале и мастер-классы», - передает Telegram-канал московского комплекса городского хозяйства.

Ранее россиянин подал в суд на Деда Мороза. Юрист Игорь Мирзоев выяснил, что сообщество Дедов Морозов в Великом Устюге оказалось полноценным акционерным обществом. В беседе со «Звездой» Мирзоев поделился, что в свое время не получал подарки в ожидании новогоднего чуда от того, кто, по сути, должен безвозмездно исполнять все заветные желания.