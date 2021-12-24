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Альпинисты Деды Морозы поздравили маленьких пациентов детской больницы

Дария Сенникова
Елизавета Потейчук
14:00 24.12.2021
Спасатели-альпинисты высадились на крышу медучреждения, чтобы вручить детям новогодние подарки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Пациентов Морозовской детской больницы в столице поздравили 50 спасателей-альпинистов в образе Дедов Морозов. Десанты-волшебники спустились с крыши при помощи альпинистского снаряжения, чтобы вручить подарки детям через окна палат.

Участие в такой новогодней акции добровольно. Альпинисты-волшебники понимают, как детям иногда может быть непросто во время заболевания, а спуститься с шестиэтажного здания для них не представляется сложным, так как это целиком относится к их работе.

«Возле больницы пройдут перформанс и шествие новогодних персонажей, сыграют артисты уличных театров столицы в сопровождении оркестра снеговиков, Деда Мороза и Снегурочки, а после новогоднее представление в зале и мастер-классы», - передает Telegram-канал московского комплекса городского хозяйства.

Ранее россиянин подал в суд на Деда Мороза. Юрист Игорь Мирзоев выяснил, что сообщество Дедов Морозов в Великом Устюге оказалось полноценным акционерным обществом. В беседе со «Звездой» Мирзоев поделился, что в свое время не получал подарки в ожидании новогоднего чуда от того, кто, по сути, должен безвозмездно исполнять все заветные желания.

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