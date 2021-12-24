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Оперштаб сообщил о росте коллективного иммунитета от COVID-19

Алексей Курильченко
17:25 24.12.2021
Показатель коллективного иммунитета достиг 60,4%.
Оперштаб сообщил о росте коллективного иммунитета от COVID-19
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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В России уровень коллективного иммунитета от коронавируса достиг 60,4%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией со ссылкой на слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«По состоянию на 24 декабря вакцинация первым компонентом проведена 77 876 905 раз, вакцинация полного цикла – 73 106 249 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 60,4%», - сообщается на сайте оперштаба.

Отмечается, что обстановка с заболеванием улучшилась в 17 регионах, а ухудшения наблюдаются только в двух. При этом Голикова указала на важность сохранения мер профилактики на каникулах, которые позволят обойтись без серьезных ограничений.

Ранее глава комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что в ближайшие полгода необходимо достичь уровня коллективного иммунитета в 80%. Если процесс иммунизации населения будет слишком долгим и растянется на год и более, ожидаемого эффекта в рамках борьбы с пандемией ждать не стоит.

Президента России Владимир Путин заявил, что первую прививку сделали около 70 миллионов человек, два укола - 70 с небольшим.

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