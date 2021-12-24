Врачи сообщили о состоянии избитого фигуриста Соловьева
Спортсмен продолжает восстанавливаться в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
Российский фигурист Дмитрий Соловьев, избитый в Москве, по-прежнему находится в состоянии средней тяжести. Спортсмен сейчас восстанавливается в Боткинской больнице.
«Пациент в нейрохирургическом отделении №49, состояние средней тяжести», - цитирует РИА Новости сообщение врачей.
Нападение на Соловьева произошло ночью 21 декабря. Молодой человек заступился за девушек. На него напали трое. В результате у фигуриста диагностировали сотрясение мозга, а также другие ушибы.
Двое напавших на спортсмена были арестованы. Они будут содержаться под стражей до 21 января 2022 года.