Врачи сообщили о состоянии избитого фигуриста Соловьева

Российский фигурист Дмитрий Соловьев, избитый в Москве, по-прежнему находится в состоянии средней тяжести. Спортсмен сейчас восстанавливается в Боткинской больнице.

«Пациент в нейрохирургическом отделении №49, состояние средней тяжести», - цитирует РИА Новости сообщение врачей.

Нападение на Соловьева произошло ночью 21 декабря. Молодой человек заступился за девушек. На него напали трое. В результате у фигуриста диагностировали сотрясение мозга, а также другие ушибы.

Двое напавших на спортсмена были арестованы. Они будут содержаться под стражей до 21 января 2022 года.