Суд арестовал бросившую своих детей в овраг под Саратовом женщину

Суд принял решение избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении женщины из Саратовской области, которая обвиняется в покушении на убийство своих детей. Подозреваемая будет находиться под стражей два месяца - до 21 февраля.

«Следственным органом перед судом заявлено ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца сроком до 21 февраля 2022 года», - говорится в сообщении на сайте СК.

По данным следствия, женщина, рассердившись на своих детей, начала душить их шарфом. После того как они перестали подавать признаки жизни, женщина сбросила их тела в овраг. В результате восьмилетний мальчик погиб, а пятилетняя девочка была госпитализирована прибывшей бригадой скорой помощи.