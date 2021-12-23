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Девочка, найденная в овраге под Саратовом, пережила клиническую смерть

Кира Карон
10:53 23.12.2021
По данным местной администрации, женщина оставила детей на морозе без верхней одежды.
Девочка, найденная в овраге под Саратовом, пережила клиническую смерть
© Фото: gribov.saratov, instagram
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Уполномоченная по правам детей в Саратовской области Татьяна Загородняя сообщила, что пятилетняя девочка, которую нашли в овраге у саратовского села Прокудино, пережила клиническую смерть. Уточняется, что девочка находится в крайне тяжелом состоянии.


«Реанимация скорой помощи детской областной ее откачали. Ребенок борется за жизнь! Главное, что бы хватило силенок. Врачи делают невозможное. Помолитесь за малышку. Зовут ее Анечка. Следственный работает. Мы едем на место в Прокудино», - написала Загородняя в своем Instagram.

Напомним, что ранее СК РФ по Саратовской области возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство против матери, чьих детей нашли в овраге. Один из несовершеннолетних погиб.

Согласно информации следствия, мать рассердилась на своих дочь и сына за непослушание. По данным местной администрации, женщина оставила детей на морозе без верхней одежды. На данный момент отмечается, что женщину удалось задержать.

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