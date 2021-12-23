СК провел следственный эксперимент с матерью, душившей своих детей под Саратовом

Следователи СУ СК РФ по Саратовской области проверили показания женщины, которая подозревается в покушении на убийство двух своих детей. В ходе следственного эксперимента женщина показала, как совершила преступление. Также она раскаялась в содеянном.

«По данным следствия, 22 декабря 2021 года в утреннее время 43-летняя женщина находилась со своей 5-летней дочерью и 8-летним сыном по месту проживания. Рассердившись на детей за непослушание, женщина, используя шарф, заблокировала доступ воздуха сначала сыну, затем дочери, удерживая до тех пор, пока они не перестали подавать признаки жизни. Затем она вынесла их на улицу и оставила в овраге, расположенном неподалеку от дома, после чего скрылась», - говорится в сообщении на сайте СУ СК.

В результате покушения мальчик погиб, а девочка была доставлена в больницу, за ее жизнь борются врачи. Следователи намерены ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также будет дана оценка условиям жизни и воспитания детей в семье.