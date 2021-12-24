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СМИ: прокуратура Украины просит арестовать Порошенко по делу о госизмене

Алексей Курильченко
15:15 24.12.2021
Политику также назначили залог в размере одного миллиарда гривен.
СМИ: прокуратура Украины просит арестовать Порошенко по делу о госизмене
© Фото: petroporoshenko, Facebook
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Украинская прокуратура просит суд арестовать бывшего президента страны Петра Порошенко по подозрению в государственной измене. Также ему назначен залог в размере одного миллиарда гривен.

«Исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте экс-президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко и залоге в сумме один миллиард гривен», - сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Главком».

По утверждению СБУ, Порошенко якобы под давлением РФ способствовал заключению контрактов на поставку угля из Донбасса. Экс-президент в момент обвинения покинул Украину. При этом его адвокат Илья Новиков сообщил, что Порошенко прилетит в страну в первой половине января.

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