СМИ: прокуратура Украины просит арестовать Порошенко по делу о госизмене

Украинская прокуратура просит суд арестовать бывшего президента страны Петра Порошенко по подозрению в государственной измене. Также ему назначен залог в размере одного миллиарда гривен.

«Исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте экс-президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко и залоге в сумме один миллиард гривен», - сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Главком».

По утверждению СБУ, Порошенко якобы под давлением РФ способствовал заключению контрактов на поставку угля из Донбасса. Экс-президент в момент обвинения покинул Украину. При этом его адвокат Илья Новиков сообщил, что Порошенко прилетит в страну в первой половине января.