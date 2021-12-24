В МИД РФ ответили на вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Россия подготовит адекватный ответ на враждебные и агрессивные действия стран НАТО, этот ответ может включать и военно-технические меры, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Российское руководство заявило, что если все это продолжится, то на подобные действия, враждебные, недружественные, агрессивные, последует адекватный ответ, в том числе военно-технический», - сказала она на брифинге, комментируя вопрос о возможном размещении ядерного оружия в Белоруссии.

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что Россия будет принимать «адекватные военно-технические меры» в ответ на недружественные действия Запада.

Глава государства отметил, что наша страна вправе жестко реагировать на продолжение явно агрессивной линии западных коллег.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что официальный Минск предложит Москве разместить на территории своей страны ядерное оружие, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.