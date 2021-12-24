Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ ответили на вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Андрей Аркадьев
14:17 24.12.2021
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложит российскому коллеге Владимиру Путину вернуть в республику ядерное оружие, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Россия подготовит адекватный ответ на враждебные и агрессивные действия стран НАТО, этот ответ может включать и военно-технические меры, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Российское руководство заявило, что если все это продолжится, то на подобные действия, враждебные, недружественные, агрессивные, последует адекватный ответ, в том числе военно-технический», - сказала она на брифинге, комментируя вопрос о возможном размещении ядерного оружия в Белоруссии.

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что Россия будет принимать «адекватные военно-технические меры» в ответ на недружественные действия Запада.

Глава государства отметил, что наша страна вправе жестко реагировать на продолжение явно агрессивной линии западных коллег.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что официальный Минск предложит Москве разместить на территории своей страны ядерное оружие, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.