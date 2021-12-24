Армейские международные игры в 2022 году впервые пройдут в Западном полушарии

Армейские международные игры теперь и в Западном полушарии! О расширении географии турнира объявили на конференции по подготовке АрМИ-2022.

Один из конкурсов на своей территории готовится принять Венесуэла. А всего состязания пройдут в 15 странах мира. Приглашены сборные из 100 государств. Еще из новинок - будут участвовать новые рода войск.

«Планируем на следующий год провести 36 конкурсов. Из них два новых. Это конкурс железнодорожных войск «Стальная магистраль» и «Специальный рывок» со специалистами транспортировки боеприпасов. Все остальные конкурсы остаются неизменными», - рассказал начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев.

Напомним, Армейские международные игры 2022 года пройдут в период с 13 по 27 августа.

Ранее были названы главные рекордсмены Армейских международных игр - 2021.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Кирилл Ховрин