Названы главные рекордсмены Армейских международных игр - 2021

Армейские международные игры - 2021 ознаменовались многочисленными рекордами. Всего в общей сложности команды-участницы установили 33 новых рекорда в ходе 8 конкурсов.

Так, тотальным рекордсменом конкурса «Морской десант» стала команда из России. Лейтенанты Антон Гордеев и Саламат Утеулин справились с поставленными задачами, значительно сократив предыдущие показатели: на этапах эстафеты и полосы препятствий офицеры показали время в 1 час 8 минут и 33 секунд и 8 минут ровно соответственно (против прошлых 1 часа 17 минут и 27 секунд и 9 минут 29 секунд).

В целом, Россия установила 17 новых рекордов. За ней в списке рекордсменов расположились Узбекистан и Китай (по 6 рекордов), а также Белоруссия и Индия (по 2 рекорда).

Этим же командам покорился конкурс «Авиадартс». Военнослужащие Южного военного округа Андрей Кочкарев, Анатолий Трофимов, Ярослав Шабардин и Артем Лодосенко побили предыдущие показатели, набрав по итогам 184 и 641 балл вместо 172 и 613, полученных в 2018 и 2020 годах соответственно. Члены команды Белорусии Михаил Верниковский и Артем Артюхов и Китая Гу Цимин и Сюй Цзянин набрали 314 и 323,5 баллов.

Сразу три рекорда «Военно-медицинской эстафеты» остались за Узбекистаном: младшие сержанты Амина Мамедова и Шохида Рахимова показали лучшие результаты в упражнениях «Стрельба из штатного оружия» и «Преодоление полосы препятствий». Четвертый установленный рекорд отправился в копилку команды из Китая благодаря лейтенанту Фу Фэй.

В конкурсе «Воин мира» первенство поровну поделили Россия и Белоруссия. Каждая команда установила по одному рекорду благодаря российскому курсанту Николаю Лагутенко, «настрелявшему» из АК-74 130 баллов из 150 возможных (против 133 баллов 2020 года) и белорусскому капитану Александру Тавруху, бросившему макет гранаты на 72 метра 35 сантиметров (против 67 метров 2017 года).

Россия установила сразу пять новых рекордов в конкурсе «Отличники войсковой разведки». Узбекистан и Китай поделили следующее место, установив по одному каждый. Так, россияне выполнили норматив «Проведение разведывательной засады» за 2 минуты 28 секунд (в 2020 году время составило 3 минуты 21 секунду); «Вождение в сложных условиях местности» - за 11 минут 52 секунды (против 12 минут 19 секунд), «Наложение кровоостанавливающего жгута» - за 38 секунд (против 48 секунд), «Вождение на плаву» выполнили за 6 минут и 7 секунд (против 8 минут 52 секунд), а «Тропу разведчика» преодолели за 41 минуту 4 секунды (рекорд в 43 минуты 10 секунд установили также в текущем году). Представители узбекской стороны исполнили «Скрытное выдвижение к объекту противника» за 1 минуту 24 секунды, улучшив время, установленное Россией в 2020 году на одну секунду, а команда Китая выполнила «Надевание противогаза» за 2,2 секунды (3,3 секунды в 2018 году).

«Эльбрусское кольцо» распределило места следующим образом: 3 рекорда России, по 2 у Индии и Узбекистана и 1 у представителей КНР. У россиян отметились Даниил Филиппов, Евгений Романов, Иван Плюстин.

В «Мастерах бронетанковой техники» рекордсменами стали Россия (3) и КНР (2). В различных упражнениях российские военнослужащие Сергей Телых, Руслан Иванников, Евгений Березин и Максим Евдокимов, а также их китайские коллеги Чэнь Чживей и Сян Юэдун установили новые рекордные показатели.

«Военное ралли» отметилось одним российским рекордом: в номинации «Индивидуальная гонка» Владимир Пучков и Денис Хакимов прошли трассу за 1 час 13 минут 22 секунды (предыдущий рекорд 2020 года - 1 час 32 минуты 40 секунд).

Армейские международные игры - 2021 проходят с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств. Всего в 34 конкурсах Игр принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 275 команд из 42 стран.