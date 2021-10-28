Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

В Минобороны подвели итоги АрМИ-2021

Андрей Аркадьев
15:09 28.10.2021
Проведение Игр стало залогом дальнейшего развития международного военного сотрудничества между военными организациями стран-участниц, отметили участники конференции.
В Минобороны подвели итоги АрМИ-2021
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Министерстве обороны РФ состоялась конференция, на которой подвели итоги Армейских международных игр (АрМИ-2021), сообщает российское военное ведомство. В ней участвовали страны, принимавшие участие в организации соревнований.

Представители Министерств обороны Азербайджана, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Китая, Узбекистана, Монголии, Сербии, Шри-Ланки принимали участие в международной конференции в режиме онлайн. Также в ней участвовали военные атташе из более чем 30 стран Азии, Африки, Европы и Америки.

Участники встречи высоко оценили прошедшие соревнования и отметили, что, не смотря на ситуацию с COVD-19, проведение Игр стало залогом дальнейшего развития международного военного сотрудничества между военными организациями стран-участниц.

«Мы надеемся, что в 2022 году география стран, желающих провести конкурсы АрМИ-2022 будет только расширяться», - сказал главный судья АрМИ-2021 генерал-майором Александр Перязев.

Он добавил, что Армейские международные игры – 2022 года пройдут в период с 13 по 27 августа.

На конференции были представлены особенности и порядок проведения нового конкурса подразделений транспортирования боеприпасов «Специальный рывок».

Также в рамках мероприятия состоялось заседание международного организационного комитета по подготовке АрМИ-2022.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:00 Спорт
Дина Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира
13:20 ОПК
Новейший российский истребитель Checkmate вызвал высокий интерес в Латинской Америке
12:11 В стране и мире
Видео
В Краснодаре полыхает трехэтажное здание магазина
11:07 В стране и мире
Посольство РФ проверит информацию о суициде убийцы банкира Яхонтова
06:39 В стране и мире
Роспотребнадзор приостановит ввоз турецких мандаринов
Популярное
Видео
Внук рассказал, как под видом врача проник в томский ковидарий для спасения бабушки
Видео
Умер судья проекта «Суд присяжных» Валерий Степанов
Глава администрации Тайваня заявила, что на острове действуют военные инструкторы США
Видео
Шпагин рассказал, что происходило после шоу со Светличной
Видео
Тихоокеанский флот получит четыре подлодки «Борей-А» и «Ясень-М» в ближайшие годы
Видео
В ТОФ назвали ракету «Булава» неуязвимой для любых систем ПРО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.