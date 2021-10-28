В Минобороны подвели итоги АрМИ-2021

В Министерстве обороны РФ состоялась конференция, на которой подвели итоги Армейских международных игр (АрМИ-2021), сообщает российское военное ведомство. В ней участвовали страны, принимавшие участие в организации соревнований.

Представители Министерств обороны Азербайджана, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Китая, Узбекистана, Монголии, Сербии, Шри-Ланки принимали участие в международной конференции в режиме онлайн. Также в ней участвовали военные атташе из более чем 30 стран Азии, Африки, Европы и Америки.

Участники встречи высоко оценили прошедшие соревнования и отметили, что, не смотря на ситуацию с COVD-19, проведение Игр стало залогом дальнейшего развития международного военного сотрудничества между военными организациями стран-участниц.

«Мы надеемся, что в 2022 году география стран, желающих провести конкурсы АрМИ-2022 будет только расширяться», - сказал главный судья АрМИ-2021 генерал-майором Александр Перязев.

Он добавил, что Армейские международные игры – 2022 года пройдут в период с 13 по 27 августа.

На конференции были представлены особенности и порядок проведения нового конкурса подразделений транспортирования боеприпасов «Специальный рывок».

Также в рамках мероприятия состоялось заседание международного организационного комитета по подготовке АрМИ-2022.