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В Кремле заявили, что Россия передвигает войска на фоне недружественных действий НАТО

13:25 24.12.2021
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые действия войск России на собственной территории - ее суверенное право.
В Кремле заявили, что Россия передвигает войска на фоне недружественных действий НАТО
© Фото: Минобороны России
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В Кремле заявили, что Россия передвигает войска на фоне недружественных действий НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Россия предпринимает определенные действия по перемещению и передислокации своих Вооруженных сил в рамках собственной территории на фоне весьма и весьма недружественных действий наших оппонентов по НАТО - Соединенных Штатов Америки и различных европейских стран, которые проводят весьма недвусмысленные маневры, учения в непосредственной близости наших границ, осуществляют полеты разведывательной авиации, перемещение кораблей и так далее, и тому подобное», - сказал Песков журналистам. 

Песков добавил, что все эти действия вызывают глубокую обеспокоенность России и вынуждают ее принимать меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности. 

Пресс-секретарь президента напомнил: что бы ни делала Россия с собственными войсками на собственной территории, это ее суверенное право, и нельзя соглашаться с любыми попытками его оспорить. 

Ранее в МИД РФ пообещали военный ответ, если НАТО продолжит наступать на «болевые точки».

Материал подготовил Тимур Шерзад

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