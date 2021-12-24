В Кремле заявили, что Россия передвигает войска на фоне недружественных действий НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия предпринимает определенные действия по перемещению и передислокации своих Вооруженных сил в рамках собственной территории на фоне весьма и весьма недружественных действий наших оппонентов по НАТО - Соединенных Штатов Америки и различных европейских стран, которые проводят весьма недвусмысленные маневры, учения в непосредственной близости наших границ, осуществляют полеты разведывательной авиации, перемещение кораблей и так далее, и тому подобное», - сказал Песков журналистам.

Песков добавил, что все эти действия вызывают глубокую обеспокоенность России и вынуждают ее принимать меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности.

Пресс-секретарь президента напомнил: что бы ни делала Россия с собственными войсками на собственной территории, это ее суверенное право, и нельзя соглашаться с любыми попытками его оспорить.

Ранее в МИД РФ пообещали военный ответ, если НАТО продолжит наступать на «болевые точки».

Материал подготовил Тимур Шерзад