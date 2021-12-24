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Диетолог раскрыла способ не потолстеть за зиму

Светлана Иванова
12:12 24.12.2021
По словам специалиста, людям необходимо следить за тем, чтобы питание соответствовало физической активности.
Диетолог раскрыла способ не потолстеть за зиму
© Фото: digifoodstock.com, CTK, Globallookpress
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В холодное время года люди менее активны и реже гуляют. Из-за сокращения привычных нагрузок снижается количество энергии, сжигаемой организмом. В результате происходит набор веса. Об этом рассказал индийский диетолог Нмами Агарвал. Он посоветовал прием, который поможет не прибавить лишние килограммы за зиму.

По словам специалиста, людям необходимо следить за тем, чтобы питание соответствовало физической активности. При сокращении активности суточную норму калорий стоит несколько уменьшить: с двух с половиной тысяч килокалорий до двух тысяч, сообщает издание The Indian Express.

Как убежден диетолог, подобный способ коррекции рациона не является большой жертвой, потому что люди не будут отказываться от каких-то продуктов и морить себя голодом.

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