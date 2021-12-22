Диетолог рассказала как правильно выбрать и готовить курицу

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Чедия рассказала, как выбрать курицу, наиболее подходящую организму. Так любимое многими белое мясо содержится только в куриной грудке, а красное мясо - это все остальные части тушки птицы.

«Красное мясо содержит большое количество железа, цинка, достаточно много витаминов группы B, нормализует обменные процессы в организме. Белое мясо легче и быстрее усваивается, там значительно меньше жира, чем в красном мясе, и, естественно, меньше холестерина, поэтому белое мясо чаще используется в диетическом питании», - поделилась врач-диетолог в интервью радио Sputnik.

Она уточнила, что при ожирении, заболеваниях желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистых заболеваниях в пищу употребляют белое куриное мясо.

Чедия отметила, что важно не ошибиться при выборе курицы и уметь отличать цыпленка-бройлера от взрослой птицы, поскольку некоторым людям употребление мяса молодых кур не рекомендовано. Она сообщила, что в мясе молодых цыплят-бройлеров очень высокий уровень пуринов - органических азотистых веществ, продуктом метаболизма которых является мочевая кислота.

«При нарушении пуринового обмена сначала повышается уровень мочевой кислоты в крови. Если не обращать на это внимания, это приводит к развитию подагры суставов, мочекислых камней в печени. Зато в мясе цыплят мало холестерина: когда уровень холестерина повышен, мы рекомендуем мясо молодых животных. А если с холестерином все в порядке, а мочевой кислоты много, тогда рекомендуем взрослых животных», - сообщила эксперт в диетологии.

Врач-диетолог посоветовала в процессе варки куриного мяса использовать вторичный бульон: после закипания отвариваемого мяса слить бульон, промыть мясо и варить его уже в новой воде.

«Если вы не очень уверены в мясе – как выращивали, транспортировали, где и как хранили – или у вас проблемы с желудочно-кишечным трактом, лучше делать вторичный бульон», - поделилась она.

Также Елена Чедия посоветовала в качестве лучшего способа приготовления куриного мяса его отваривание или запекание. Ранее диетолог Светлана Фус назвала самый недооцененный полезный для кишечника продукт.

