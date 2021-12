Диетолог назвала полезную привычку для желающих похудеть

Американский диетолог Лиза Московиц назвала полезную и простую привычку для сидящих на диете людей.

Врач подчеркнула, что завтрак обязателен для желающих скинуть лишние килограммы, так как он во многом определяет то, как человек будет себя чувствовать. Московиц отметила, что часто люди пропускают завтрак так как у них нет времени на его приготовление, передает Eat This, Not That!

«Подготовка к завтраку накануне вечером может значительно облегчить задачу», - отметила диетолог.

Московиц посоветовала вечером готовить овсянку, пудинги с семенами чиа, смузи из свежих или замороженных ягод, запеченный омлет с овощами и сыром. По словам диетолога, приготовленный заранее завтрак позволит сэкономить время и положительно скажется на здоровье и внешнем виде.

Ранее британский врач-диетолог Майкл Мосли заявила, что темный шоколад с высоким содержанием какао (не менее 75%) является идеальным лакомством во время похудения.

По мнению специалиста, тем, кто борется с лишним весом, следует запастись таким десертом и употреблять его в небольших количествах. По словам диетолога, часто именно сладости, которые считают запретным плодом при коррекции фигуры, становятся причиной срывов во время диет.