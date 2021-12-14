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Мясников рассказал, на что указывают резкие скачки давления

Анна Касаткина
19:07 14.12.2021
По словам доктора, при резком изменении давления следует обратить внимание на состояние своего здоровья.
Мясников рассказал, на что указывают резкие скачки давления
© Фото: Marcelo Leal, Unsplash
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Резкие скачки давления в течения дня могут указывать на начало заболевания и служат сигналом, что нужно начать заниматься своим здоровьем. Об том заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Он объяснил, что такое явление называется «неустойчивая лабильная гипертония». По словам врача, обычно ее наблюдают в начале болезни, когда барорецепторы и рецепторы почек не привыкли к тому или иному уровню давления, которые они в будущем будут принимать за нормальный или ложнонормальный.

Кроме того, давление при этом явлении может меняться в зависимости от положения тела, добавил Мясников. Это характерно для людей с варикозным расширением вен, пожилых и диабетиков.

«Лабильная начальная степень гипертонии - это уже сигнал, что надо заниматься собой. Аэробные физические нагрузки, снижение веса, диета, резкое ограничение соли, а может уже и думать о таблетках», - сказал доктор в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников обратил внимание на то, что лекарства следует принимать только под надзором грамотного специалиста.

Ранее Мясников назвал самую грубую ошибку при измерении давления.

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