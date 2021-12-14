Мясников рассказал, на что указывают резкие скачки давления

Резкие скачки давления в течения дня могут указывать на начало заболевания и служат сигналом, что нужно начать заниматься своим здоровьем. Об том заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Он объяснил, что такое явление называется «неустойчивая лабильная гипертония». По словам врача, обычно ее наблюдают в начале болезни, когда барорецепторы и рецепторы почек не привыкли к тому или иному уровню давления, которые они в будущем будут принимать за нормальный или ложнонормальный.

Кроме того, давление при этом явлении может меняться в зависимости от положения тела, добавил Мясников. Это характерно для людей с варикозным расширением вен, пожилых и диабетиков.

«Лабильная начальная степень гипертонии - это уже сигнал, что надо заниматься собой. Аэробные физические нагрузки, снижение веса, диета, резкое ограничение соли, а может уже и думать о таблетках», - сказал доктор в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников обратил внимание на то, что лекарства следует принимать только под надзором грамотного специалиста.

Ранее Мясников назвал самую грубую ошибку при измерении давления.