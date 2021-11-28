Ученые рассказали о напитке, который может помочь гипертоникам

Регулярное употребление черники и напитков из нее улучшает самочувствие и снижает артериальное давление. К такому заключению пришли американские ученые Гарвардской медицинской школы. Они провели эксперимент, в ходе которого участники на протяжении месяца употребляли чернику.

«Употребление всего 200 граммов черники может помочь снизить систолическое артериальное давление и улучшить здоровье кровеносных сосудов. Эффект от ягод аналогичен действию лекарственный препаратов от кровяного давления в течение того же периода», - пояснили ученые.

Сообщается, что такая доза ягод способствует снижению давления в среднем на пять миллиметров ртутного столба «за пару часов». Отмечается, что черника полна антиоксидантами, которые отвечают за регуляцию кровотока и артериальное давление.

«Если бы изменения, которые мы наблюдали в функции кровеносных сосудов после ежедневного употребления черники, можно было бы поддерживать на протяжении всей жизни человека, это могло бы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний до 20 процентов», - цитирует ученых издание Daily Express.

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