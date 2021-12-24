В Минпросвещения рассказали, как школьники будут учиться после праздников

После окончания новогодних праздников российские школьники вернутся к очному формату обучения. Такую информацию сообщил глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, дистанционная учеба будет вводиться в следующем году лишь в исключительных ситуациях - при ухудшении эпидемиологической ситуации на территории. Сейчас же, как отметил министр, обучать школьников удаленно или продлять каникулы в ведомстве не видят смысла.

«Будем смотреть, как пройдут праздники и какая эпидемиологическая ситуация будет», - цитирует Кравцова РИА Новости.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков обозначил, что рекомендации по продлению дистанционного обучения в вузах страны будут даваться на основе ситуации в каждом отдельном регионе РФ. В целом же, по его оценке, полный перевод на «удаленку» из-за коронавируса высшим учебным заведениям не угрожает.