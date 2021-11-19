В Минобрнауки оценили вероятность полного перехода вузов на дистанционное обучение

Полного перехода российских вузов на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса не будет. С таким заявлением 19 ноября выступил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на встрече с преподавателями.

«Разного рода опасения по поводу того, что мы перейдем на дистант – преподавательский состав нам не даст этого сделать… Полный переход на дистант нам точно не грозит», – цитирует министра РИА Новости.

По славам Фалькова, в настоящий момент наиболее возможно возвращение к очным форматам обучения.

Ранее Совет ректоров посоветовал высшим учебным заведениям Москвы и Московской области проводить занятия в смешанном формате. Рекомендовалось допустить на очные занятия студентов, которые обладают отрицательным тестом на COVID-19 или иммунитетом после болезни.