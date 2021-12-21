Глава Минобрнауки ответил на вопрос о продлении удаленного обучения в вузах

В российских вузах рекомендации по продлению дистанционного режима обучения будут зависеть от ситуации в каждом регионе. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«Будем смотреть по ситуации в каждом регионе», - сказал он, пишет РИА Новости.

Ранее Валерий Фальков сообщил, что полного перехода российских вузов на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса не будет. По словам главы ведомства, принятие подобных мер не требуется.

Напомним, Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил для образовательных учреждений. Ограничения будут действовать до 2024 года.