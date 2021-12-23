Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Российским регионам разрешили самостоятельно определять тарифы на электроэнергию

Светлана Иванова
09:54 23.12.2021
Субъекты также смогут определять разные тарифы для отдельных групп населения.
Российским регионам разрешили самостоятельно определять тарифы на электроэнергию
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
Читайте нас на:

Российские регионы смогут самостоятельно определять тарифы на электроэнергию. Правительство страны наделило соответствующим правом субъекты. Постановление кабмина размещено на портале правовой информации. Таким образом регионы будут сами вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления.

В постановление правительства №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» вносятся изменения. Документ позволяет регионам определять минимальный объем потребления, который можно получить по льготному тарифу. Кроме того, субъекты смогут определять разные тарифы для отдельных групп населения.

Методика для расчета пока не разработана. Объем минимального потребления разработают в соответствии с «методическими указаниями» ФАС. Сейчас документы находятся на этапе разработки.

В соответствии с постановлением №1178, ранее были введены разные шкалы тарифов в зависимости от объемов потребления только в двух субъектах страны: Крыму и в Севастополе. Изменения в поправках распространяют эту возможность на российские регионы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:29 В стране и мире
Видео
Прокуратура организовала проверку по факту пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ
09:22 Армия
Видео
Дозаправку Су-30СМ в воздухе показали с борта Ил-78
05:56 В стране и мире
Пожар на ТЭЦ-1 может оставить без отопления более тысячи домов в Улан-Удэ
05:01 Армия
Видео
Мотострелки на БМП сорвали наступление «противника» в Бурятии в сильнейший мороз
08:23 В стране и мире
Ученые объяснили, почему дети реже заболевают COVID-19
Популярное
Пожар на ТЭЦ-1 может оставить без отопления более тысячи домов в Улан-Удэ
Видео
«Мы не понимали уровень ее знаний»: в МГУ рассказали об обучении Алисы Тепляковой
В ПФР напомнили об условиях для выхода на пенсию в 2022 году
Видео
«Подготовка к войне»: эксперт о расширении воинского учета для женщин на Украине
Видео
Отец 9-летней студентки МГУ рассказал о причинах драки в университете
Видео
Опубликовано видео допроса напавшего на фигуриста Соловьева
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.