Российским регионам разрешили самостоятельно определять тарифы на электроэнергию

Российские регионы смогут самостоятельно определять тарифы на электроэнергию. Правительство страны наделило соответствующим правом субъекты. Постановление кабмина размещено на портале правовой информации. Таким образом регионы будут сами вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления.

В постановление правительства №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» вносятся изменения. Документ позволяет регионам определять минимальный объем потребления, который можно получить по льготному тарифу. Кроме того, субъекты смогут определять разные тарифы для отдельных групп населения.

Методика для расчета пока не разработана. Объем минимального потребления разработают в соответствии с «методическими указаниями» ФАС. Сейчас документы находятся на этапе разработки.

В соответствии с постановлением №1178, ранее были введены разные шкалы тарифов в зависимости от объемов потребления только в двух субъектах страны: Крыму и в Севастополе. Изменения в поправках распространяют эту возможность на российские регионы.