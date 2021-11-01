СМИ: в России могут вдвое увеличить штраф за неуплату электроэнергии

СМИ пишут, что глава некоммерческого партнерства «Совет рынка» Максим Быстров выступил с инициативой увеличить вдвое штрафы за неуплату электроэнергии.

По его словам, санкции хотят распространить на неотключаемых потребителей. Это предприятия ЖКХ и иные объекты жизнеобеспечения.

«Предлагается удвоить административные штрафы для юрлиц, недоплачивающих потребляемую электроэнергию со 100–200 тысяч рублей до 200–400 тысяч», - рассказал Быстров, передают «Известия».

Он также рассказал об идее исключить возможность замены штрафа на предупреждение и ужесточить наказание за повторные нарушения в течение года. Обращение направлено на рассмотрение в Минэнерго.

В министерстве в свою очередь отметили, что сформируют итоговую позицию по этому вопросу после всесторонней оценки предложений «Совета рынка».

Летом в Минэнерго оценили идею введения прогрессивной шкалы тарифов на электроэнергию.

По словам министра энергетики России, рост тарифов на фоне пандемии COVID-19 только усугубит тяжелую финансовую ситуацию россиян.