ФАС сообщил о росте тарифов ЖКХ в 2022 году

С 1 июля 2022 года стоимость тарифов ЖКХ в России увеличится на 4%. Об этом сообщила начальник Управления общественных связей ФАС России Жанна Караганова. Она также отметила, что в 2021 году рост тарифов составил 3,2% в среднем по стране.

«Среднее значение изменения тарифов на ЖКХ с 1 июля 2022 года, согласно распоряжению правительства РФ и прогнозу социально-экономического развития, составит не более 4%. ФАС России проконтролирует изменение стоимости на коммунальные услуги и на регулярной основе продолжит мониторинг тарифов на услуги ЖКХ», - рассказала Караганова.

Представитель ФАС также рассказала о создании механизмов поддержки граждан. Среди них - субсидии на оплаты коммунальных услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают определенную долю, а также льготы на присоединение к электрическим распределительным сетям.

Ранее глава некоммерческого партнерства «Совет рынка» Максим Быстров выступил с инициативой увеличить вдвое штрафы за неуплату электроэнергии. По данным СМИ, санкции хотят распространить на неотключаемых потребителей. Стоимость штрафа может достигнуть 400 тысяч рублей.