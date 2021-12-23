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Опубликованы кадры с места аварии на Улан-Удэнской ТЭЦ-1

Кира Карон
08:32 23.12.2021
Из-за пожара в части города снижена подача тепла, а также полностью отсутствует горячая вода.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Республике Бурятия на ТЭЦ-1 в городе Улан-Удэ произошел пожар. Возгорание было замечено в четверг в 03:45 по местному времени (в среду в 22:45 по Москве). В распоряжении «Звезды» оказалось видео с места аварии.

На кадрах видно, что на месте происшествия поднялось густое облако черного дыма. В настоящее время пожарные пытаются устранить последствия на месте аварии.

Ранее глава республики Бурятия Алексей Цыденов сообщил, что прерывает командировку в Сирию из-за аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ. По данным властей, авария должна быть устранена в течение шести-семи часов, но в случае ухудшения ситуации жители около тысячи домов будут отселены.

Напомним, что на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошел пожар. Согласно наблюдению сотрудников экстренной службы, дым шел из подвального помещения турбинного цеха. После аварии в городе был введен режим ЧС. Также отмечалось, что более, чем тысяча домов на территории Улан-Удэ могут остаться без отопления из-за происшествия.

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