Глава Бурятии прервал командировку в Сирию из-за пожара на ТЭЦ-1

Глава республики Бурятия Алексей Цыденов сообщил, что прерывает командировку в Сирию из-за аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ. По данным властей, авария должна быть устранена в течение шести-семи часов, но в случае ухудшения ситуации жители около тысячи домов будут отселены.

«Я сейчас нахожусь в Сирии. По обращению министерства обороны главы нескольких субъектов РФ находятся здесь. Мероприятия у нас в рамках взаимодействия России и Сирии. С учетом ситуации в городе всеми возможными способами буду добираться до дома в кратчайшее время», - цитирует РИА Новости слова Цыденова из видеообращения, распространенного пресс-службой правительства региона.

Напомним, что на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошел пожар. Согласно наблюдению сотрудников экстренной службы, дым шел из подвального помещения турбинного цеха. После аварии в городе был введен режим ЧС. Также отмечалось, что более, чем тысяча домов на территории Улан-Удэ могут остаться без отопления из-за происшествия.