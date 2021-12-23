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Глава Бурятии прервал командировку в Сирию из-за пожара на ТЭЦ-1

Елизавета Потейчук
06:42 23.12.2021
Согласно информации властей, авария должна быть устранена в течение шести-семи часов.
Глава Бурятии прервал командировку в Сирию из-за пожара на ТЭЦ-1
© Фото: pexels.com
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Глава республики Бурятия Алексей Цыденов сообщил, что прерывает командировку в Сирию из-за аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ. По данным властей, авария должна быть устранена в течение шести-семи часов, но в случае ухудшения ситуации жители около тысячи домов будут отселены.

«Я сейчас нахожусь в Сирии. По обращению министерства обороны главы нескольких субъектов РФ находятся здесь. Мероприятия у нас в рамках взаимодействия России и Сирии. С учетом ситуации в городе всеми возможными способами буду добираться до дома в кратчайшее время», - цитирует РИА Новости слова Цыденова из видеообращения, распространенного пресс-службой правительства региона.

Напомним, что на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошел пожар. Согласно наблюдению сотрудников экстренной службы, дым шел из подвального помещения турбинного цеха. После аварии в городе был введен режим ЧС. Также отмечалось, что более, чем тысяча домов на территории Улан-Удэ могут остаться без отопления из-за происшествия.

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