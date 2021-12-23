На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошел пожар
На ТЭЦ-1 замечено задымление.
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В Республике Бурятия на ТЭЦ-1 в городе Улан-Удэ произошел пожар. Возгорание было замечено в четверг в 03:45 по местному времени (в среду в 22:45 по Москве).
По приезду на место происшествия пожарные обнаружили задымление. Согласно наблюдению сотрудников экстренной службы, дым шел из подвального помещения турбинного цеха.
Соответствующую информацию сообщает управление МЧС РФ по региону. В настоящее время на ТЭЦ-1 работает оперативная группа. В республике объявлен сбор оперативного штаба.