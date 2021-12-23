На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошел пожар

В Республике Бурятия на ТЭЦ-1 в городе Улан-Удэ произошел пожар. Возгорание было замечено в четверг в 03:45 по местному времени (в среду в 22:45 по Москве).

По приезду на место происшествия пожарные обнаружили задымление. Согласно наблюдению сотрудников экстренной службы, дым шел из подвального помещения турбинного цеха.

Соответствующую информацию сообщает управление МЧС РФ по региону. В настоящее время на ТЭЦ-1 работает оперативная группа. В республике объявлен сбор оперативного штаба.