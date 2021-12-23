Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию 23 декабря в очном формате

Президент России Владимир Путин ответит на вопросы журналистов во время большой ежегодной пресс-конференции, которая состоится в четверг. Отмечается, что в этот раз мероприятие состоится в очном формате.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что местом проведения ежегодной конференции выбран московский Манеж. Он уточнил, что на конференции будут присутствовать 507 сотрудников СМИ.

Также в Кремле объяснили участие журналиста из Украины в пресс-конференции Путина. Пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что в РФ действует закон о СМИ, который предоставляет равные права зарубежным и российским медиа.

Ранее Дмитрий Песков отметил, что сейчас с эпидемиологической точки зрения в России относительно спокойном период, который позволяет провести пресс-конференцию с очным участием главы государства.