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Песков рассказал, по какому принципу выбирали журналистов для пресс-конференции Путина

Алиса Кононенко
20:54 22.12.2021
По словам пресс-секретаря президента РФ, из-за требований Роспотребнадзора при отборе на пресс-конференцию приоритет был отдан тем СМИ, которые регулярно освещают кремлевскую повестку.
Песков рассказал, по какому принципу выбирали журналистов для пресс-конференции Путина
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Количество журналистов, допущенных на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина пришлось сократить, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В первую очередь из федеральных и зарубежных СМИ мы отбирали тех, кто с нами постоянно на связи, тех, кто постоянно активно освещает президентскую повестку дня. Естественно, приоритет у крупных СМИ. Поэтому, конечно, все желающие попасть не смогли», - сказал Песков в эфире телеканала НТВ.

Пресс-секретарь подтвердил, что количество журналистов было сокращено из-за требований Роспотребнадзора.

Ранее Дмитрий Песков отметил, что сейчас с эпидемиологической точки зрения в России относительно спокойном период, который позволяет провести пресс-конференцию с очным участием главы государства.

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