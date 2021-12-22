В стране и мире Песков рассказал, по какому принципу выбирали журналистов для пресс-конференции Путина Алиса Кононенко По словам пресс-секретаря президента РФ, из-за требований Роспотребнадзора при отборе на пресс-конференцию приоритет был отдан тем СМИ, которые регулярно освещают кремлевскую повестку. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Количество журналистов, допущенных на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина пришлось сократить, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «В первую очередь из федеральных и зарубежных СМИ мы отбирали тех, кто с нами постоянно на связи, тех, кто постоянно активно освещает президентскую повестку дня. Естественно, приоритет у крупных СМИ. Поэтому, конечно, все желающие попасть не смогли», - сказал Песков в эфире телеканала НТВ. Пресс-секретарь подтвердил, что количество журналистов было сокращено из-за требований Роспотребнадзора. Ранее Дмитрий Песков отметил, что сейчас с эпидемиологической точки зрения в России относительно спокойном период, который позволяет провести пресс-конференцию с очным участием главы государства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика