Пожар на ТЭЦ-1 может оставить без отопления более тысячи домов в Улан-Удэ

Более чем тысяча домов на территории Улан-Удэ могут остаться без отопления из-за пожара, произошедшего на ТЭЦ-1. О такой вероятности предупредил граждан 23 декабря мэр города Игорь Шутенков.

Как отметил градоначальник, в настоящее время ведется определение пунктов временного размещения для жителей находящихся в опасности домов, в которых они смогли бы разместиться при негативном развитии событий.

«На самый крайний случай определяем пункты временного размещения», - указал он в своем Instagram-аккаунте.

Шутенков объяснил, что причиной инцидента на ТЭЦ-1 стало возгорание кабельных линий, питающих турбинный цех и трансформатор предприятия. Огонь успел распространиться на площади 60 квадратных метров.

В результате случившегося никто не пострадал.

По причине аварии, как указал мэр, была остановлена работа котлов, что горожане смогут вскоре ощутить по постепенному снижению температуры в помещениях. Для направления ресурсов на сохранение тепла в Улан-Удэ временно отключена горячая вода. В столице Бурятии объявлен режим ЧС.

«Нам нужно запустить работу котлов ТЭЦ-1 в течение 6-7 часов», - указал глава города.

Шутенков уточнил, что в деятельности по восстановлению нормального функционирования системы теплоснабжения задействованы все службы и силы регионального центра. Часть нагрузки в данный момент перебрасывается на ТЭЦ-2.

На текущие сутки в 19 детских садах Улан-Удэ приостановили прием детей. В поликлиниках города разрабатывается план действий на случай понижения температуры, который, возможно, приведет к остановке приема пациентов.

Ранее сообщалось, что в четверг, 23 декабря, в 03:45 по местному времени поступило сообщение о задымлении на ТЭЦ-1. Позже было обнаружено, что источником дыма явилось возгорание в подвальном помещении турбинного цеха предприятия.