Режим ЧС ввели в Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ-1

В четверг в Бурятии был введен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. Глава Бурятии Алексей Цыденов распорядился об этом в связи с аварией на ТЭЦ-1 города Улан-Удэ. Для ликвидации последствий аварии был создан оперативный штаб.

«На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 произошло задымление в результате возгорания электрической проводки. На данный момент отключены 4 котла. Начаты ремонтные работы», - передает ТАСС заявление пресс-службы главы Бурятии.

В Улан-Удэ приостановлена работа детских садов по причине случившейся аварии. Подача тепла будет снижена на время проведения восстановительных работ в части районов. Температура воздуха в Улан-Удэ не растет выше 31 градуса мороза.

Ранее поступала информация о пожаре на ТЭЦ-1 в городе Улан-Удэ. Возгорание было замечено в четверг в 03:45 по местному времени (в среду в 22:45 по Москве).