В США заявили о готовности к январским переговорам с РФ по безопасности

Белый дом готов к проведению с российской стороной переговоров в начале января по вопросам гарантий безопасности. При этом в американской администрации заявили, что прогресс будет возможен только в случае снижения напряженности на Украине.

«США готовы вступить в дипломатическое взаимодействие уже в начале января по множеству каналов. Мы также сказали России, что... субстантивный прогресс может быть достигнут только в атмосфере деэскалации», - сообщил журналистам представитель администрации США.

Отмечается, что на данный момент дата и место проведения переговоров не назначены.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новая встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Джозефом Байденом зависит от того, что российская сторона услышит от Штатов на переговорах.