В Кремле выразили надежду на начало переговоров по гарантиям безопасности РФ в январе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что переговоры с западными странами по гарантиям безопасности России начнутся в январе. По его словам, от ответов стран НАТО зависит судьба очной встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена.

«Перед тем, как можно говорить о новом саммите, очном саммите (Путина и Байдена - прим. ред.), нужно понять, какой будет конкретный ответ американской стороны и европейцев на эти наши предложения... В январе, будем надеяться, они (переговоры - прим.ред.) начнутся», - сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил что США планируют организовать с Россией контакты по безопасности сразу после Нового года в рамках НАТО и ОБСЕ. При этом планов организовывать новый саммит Россия-США у Белого дома нет.