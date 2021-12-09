Герасимов сообщил о постепенном успешном завершении испытаний корабельного ракетного комплекса «Циркон»

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что испытания корабельного ракетного комплекса «Циркон» успешно завершаются. Об этом он сказал на брифинге перед военными атташе иностранных государств в четверг, 9 декабря.

«Успешно завершаются испытания корабельного ракетного комплекса “Циркон”, в рамках которых подтверждена возможность стрельбы гиперзвуковой ракетой как с надводного корабля, так и с атомной подводной лодки из подводного положения», - сказал Герасимов.

Начальник Генштаба отметил возможности ВМФ в ближней и дальней морских зонах, которые, по его словам, «наращивались за счет поставок современных подводных лодок и надводных кораблей». Как заявил Герасимов, в августе 2021 года провели закладку шести новых кораблей для Военно-морского флота.

Ранее он заявил, что страны ОДКБ будут пресекать попытки проникновения боевиков из Афганистана в Центральную Азию. По его словам, организация остается надежным гарантом стабильности в регионе и обеспечивает безопасность всех его стран.

Напомним, «Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, входящая в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая скорость полета как по сравнению с другими российскими противокорабельными ракетами, так и с противокорабельными ракетами, стоящими на вооружении других стран.

Материал подготовили: Николай Курашкин, Сергей Александров