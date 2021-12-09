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Герасимов сообщил о постепенном успешном завершении испытаний корабельного ракетного комплекса «Циркон»

14:10 09.12.2021
Замминистра обороны РФ отметил возможности ВМФ в ближней и дальней морских зонах, которые, по его словам, «наращивались за счет поставок современных подводных лодок и надводных кораблей».
© Видео: ГЕРАСИМОВ ЦИРКОН © Фото: Министерство обороны России
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что испытания корабельного ракетного комплекса «Циркон» успешно завершаются. Об этом он сказал на брифинге перед военными атташе иностранных государств в четверг, 9 декабря.

«Успешно завершаются испытания корабельного ракетного комплекса “Циркон”, в рамках которых подтверждена возможность стрельбы гиперзвуковой ракетой как с надводного корабля, так и с атомной подводной лодки из подводного положения», - сказал Герасимов.

Начальник Генштаба отметил возможности ВМФ в ближней и дальней морских зонах, которые, по его словам, «наращивались за счет поставок современных подводных лодок и надводных кораблей». Как заявил Герасимов, в августе 2021 года провели закладку шести новых кораблей для Военно-морского флота.

Ранее он заявил, что страны ОДКБ будут пресекать попытки проникновения боевиков из Афганистана в Центральную Азию. По его словам, организация остается надежным гарантом стабильности в регионе и обеспечивает безопасность всех его стран.

Напомним, «Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, входящая в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая скорость полета как по сравнению с другими российскими противокорабельными ракетами, так и с противокорабельными ракетами, стоящими на вооружении других стран.

Материал подготовили: Николай Курашкин, Сергей Александров

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